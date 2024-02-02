Дыхова (Богомолова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1897 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
15 января 1897 г. поженились Виленского окружного интендантского управления канцелярский чиновник коллежский регистратор Константин Аполлинариев Дыхов, 28 лет, православного вероисповедания, первым бр... Показать все
Смерть
Неизвестно