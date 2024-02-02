Дыхова (Богомолова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыхова (Богомолова) Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1897 ст.

Муж: Дыхов Константин Аполлинариевич

Вильнюс, Литовская ССР
15 января 1897 г. поженились Виленского окружного интендантского управления канцелярский чиновник коллежский регистратор Константин Аполлинариев Дыхов, 28 лет, православного вероисповедания, первым бр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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