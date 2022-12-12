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Аким Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

13.05.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Антон Лазарев

Мать: Ирина Петрова

Бракосочетание
24.01.1814 ст.

Жена: Мария Ананьева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1814 ст.

Жена: Евдокия Тарасова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Зайцева Екатерина Акимовна

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.

Сын: Феклист Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1817 ст.

Дочь: Агафья Акимова

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
15.01.1824 или 15.01.1825 ст.

Сын: Афанасий Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
21.12.1833 ст.

Дочь: Ульяна Акимова

Мать ребёнка: Мария Ананьева

Смерть
13.05.1857 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: умер скоропостижно
Похороны
16.05.1857 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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