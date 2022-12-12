Аким Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти13.05.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Антон Лазарев
Мать: Ирина Петрова
Бракосочетание
24.01.1814 ст.
Жена: Мария Ананьева
Бракосочетание
24.01.1814 ст.
Жена: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Зайцева Екатерина Акимовна
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.
Сын: Феклист Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
25.02.1817 ст.
Дочь: Агафья Акимова
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
15.01.1824 или 15.01.1825 ст.
Сын: Афанасий Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
21.12.1833 ст.
Дочь: Ульяна Акимова
Мать ребёнка: Мария Ананьева
Смерть
13.05.1857 ст.
Причина смерти: умер скоропостижно
Похороны
16.05.1857 ст.