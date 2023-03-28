Трофимова Алпатова Прасковья (Параскева) Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1896
Дата смерти08.05.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1896
Рождение ребёнка
05.03.1922
Сын: Алпатов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
05.03.1922
Дочь: Алпатова Куренкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алпатов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Алпатова Ракилова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
04.10.1929
Сын: Алпатов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1969