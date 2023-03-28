Трофимова Алпатова Прасковья (Параскева) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Алпатова Прасковья (Параскева) Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1896

Дата смерти

08.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1896

Отец: Трофимов Сёмён Дмитриевич

Мать: Трофимова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.03.1922

Сын: Алпатов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович

Хмелинка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1922

Дочь: Алпатова Куренкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович

Хмелинка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алпатов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович

Хмелинка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Алпатова Ракилова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович

Хмелинка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.10.1929

Сын: Алпатов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Алпатов Василий Филиппович

Хмелинка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпатов Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
08.05.1969
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