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Булатов Василий Феофанов

Место рождения

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.01.1856

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1856

Отец: Булатов Феофан (Фофан) Герасимов

Мать: Булатова (Бояринцева) Варвара Григорьева

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Агафия Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Булатов Семен Васильев

Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Булатов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: (Булатова) Марина Васильева

Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Булатов Иван Васильев

Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897

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