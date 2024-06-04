Булатов Василий Феофанов
Место рождения
Дата рождения08.01.1856
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Агафия Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: (Булатова) Марина Васильева
Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Булатова Агафия Егорова
Смерть
После 1897