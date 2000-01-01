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Филимонов Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Филимонов Филат

Мать: Филимонова Афимья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Филимонов Роман

Мать ребёнка: Филимонова Пелагия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филимонов Алексей

Мать ребёнка: Филимонова Пелагия

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Филимонова Пелагия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Филимонова Пелагия

Смерть
Неизвестно
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