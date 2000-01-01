Филимонов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Филимонов Филат
Мать: Филимонова Афимья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филимонов Роман
Мать ребёнка: Филимонова Пелагия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Филимонов Алексей
Мать ребёнка: Филимонова Пелагия
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Филимонова Пелагия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Филимонова Пелагия
Смерть
Неизвестно