Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиМежду 1834 и 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Илларион Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Смерть
Между 1834 и 1838