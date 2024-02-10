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Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Между 1834 и 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федоров

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Илларион Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Между 1834 и 1838
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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