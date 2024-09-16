Юдахин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдахин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.?

Дочь: Юдахина Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.2005

Дочь: Юдахина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна

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