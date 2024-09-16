Юдахин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: Юдахина Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.2005
Дочь: Юдахина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна