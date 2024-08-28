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Кириченко Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Между 1787 и 1795

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Кириченко Кирил (Кырыло) Фёдоров

Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кириченко Михаил (Михайло) Фёдоров

Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кириченко Евстафий (Остап) Фёдоров

Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кириченко Артём (Артемо) Фёдоров

Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кириченко Дмитрий (Димитрий) Фёдоров

Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)

Харьковцы, Київська область
Смерть
Между 1787 и 1795

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