Кириченко Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиМежду 1787 и 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кириченко Кирил (Кырыло) Фёдоров
Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кириченко Михаил (Михайло) Фёдоров
Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кириченко Евстафий (Остап) Фёдоров
Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кириченко Артём (Артемо) Фёдоров
Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кириченко Дмитрий (Димитрий) Фёдоров
Отец ребёнка: Кириченко Фёдор (Хведор)
Смерть
Между 1787 и 1795