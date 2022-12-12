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Балагуров Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
02.01.1739

Жена: Балагурова Устиния Игнатьевна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Балагуров Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Балагуров Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Хренова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Балагуров Егор Андреевич

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Балагурова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагуров Евсей Андреевич

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балагурова Устиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагуров Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна

Смерть
После 1782
Верхний Тергень, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
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