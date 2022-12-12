Балагуров Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
02.01.1739
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1748
Сын: Балагуров Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Балагуров Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Хренова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Балагурова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагуров Евсей Андреевич
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагуров Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Балагурова Устиния Игнатьевна
Смерть
После 1782
Верхний Тергень, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край