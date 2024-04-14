Соболев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Августа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1899

Дочь: Собанцева (Соболева) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1910

Дочь: Рыкова (Соболева) Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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