Соболев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Августа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1899
Дочь: Собанцева (Соболева) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1910
Дочь: Рыкова (Соболева) Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно