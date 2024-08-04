Никитин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никитина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Малышева Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1979
Сын: Никитин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Малышева Надежда Сергеевна
Смерть
2022