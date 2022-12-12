Журавкин Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавкин Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Журавкин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Журавкина Мария Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавкина Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавкин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Журавкина Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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