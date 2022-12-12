Журавкин Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1949
Сын: Журавкин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Журавкина Мария Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавкин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Журавкина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно