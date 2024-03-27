Павлова Варвара Алексеевна
Место рожденияиваново
Дата рождения29.11.1906
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Герман Павлов
Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Людмила Лебедева
Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1930
Рождение ребёнка
19.11.1932
Рождение ребёнка
29.01.1937
Рождение ребёнка
05.03.1950
Смерть
Около 1992
Похороны
Неизвестно