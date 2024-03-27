Павлова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Варвара Алексеевна

Место рождения

иваново

Дата рождения

29.11.1906

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Герман Павлов

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Людмила Лебедева

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Смерть
Около 1992
Похороны
Неизвестно

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