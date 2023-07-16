Прокошенко Николай Павлович 25.09.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокошенко Николай Павлович

Автор
СП
Прокошенко С.

мужской, родился 25.09.1931, д. Коноваловка Барабинского района Западно-Сибирского края

умер 16.08.1979, г. Тогучин Новосибирской области

Мать
Прокошенко (Гаращук) Татьяна Ивановна18.01.1910 г.р.
Отец
Прокошенко Павел Михайлович07.03.1909 г.р.
Супруги
Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна09.04.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: Прокошенко Павел Михайлович

Мать: Прокошенко (Гаращук) Татьяна Ивановна

д. Коноваловка Барабинского района Западно-Сибирского края

Бракосочетание
1953

Жена: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна

г. Куйбышев НСО ?

Рождение ребёнка
16.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна

г. Куйбышев НСО

Рождение ребёнка
12.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна

с. Назарово Куйбышевского района НСО

Смерть
16.08.1979
г. Тогучин Новосибирской области

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