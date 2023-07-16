Прокошенко Николай Павлович
мужской, родился 25.09.1931, д. Коноваловка Барабинского района Западно-Сибирского края
умер 16.08.1979, г. Тогучин Новосибирской области
МатьПрокошенко (Гаращук) Татьяна Ивановна18.01.1910 г.р.
ОтецПрокошенко Павел Михайлович07.03.1909 г.р.
Супруги
Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна09.04.1929 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
д. Коноваловка Барабинского района Западно-Сибирского края
Бракосочетание
1953
г. Куйбышев НСО ?
Рождение ребёнка
16.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна
г. Куйбышев НСО
Рождение ребёнка
12.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна
с. Назарово Куйбышевского района НСО
Смерть
16.08.1979
г. Тогучин Новосибирской области