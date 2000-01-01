Рублёва ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Рублёв Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рублев Антон Андреевич

Отец ребёнка: Рублёв Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Рублёв Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рублёв Андрей Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Андрей Архипович

Смерть
Неизвестно
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