Рублёва ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Рублёв Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Рублёв Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Рублёв Андрей Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно