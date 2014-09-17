Асхатова Айханым Ахатқызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асхатова Айханым Ахатқызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2014

Отец: Сатыбалдинов Ахат Асхатұлы

Мать: Жүнісова Макпал Еркінғазықызы

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