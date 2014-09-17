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Асхатова Айханым Ахатқызы
Асхатова Айханым Ахатқызы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2014
Пол
Женский
Отец
Сатыбалдинов Ахат Асхатұлы
Мать
Жүнісова Макпал Еркінғазықызы
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2014
Отец:
Сатыбалдинов Ахат Асхатұлы
Мать:
Жүнісова Макпал Еркінғазықызы
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