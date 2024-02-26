Григорий Андреев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Андрей Петров (Ич)
Мать: Домна Власова (Вна)
Бракосочетание
03.02.1865
Жена: Татьяна Степанова (Вна)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G4?i=247&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
15.03.1868 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
18.11.1870 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно