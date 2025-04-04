Илья Ильин
мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
МатьДарья МитрофановаНеизвестно г.р.
ОтецИлья АфонасьевНеизвестно г.р.
Супруги
Екатерина АлексееваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья Афонасьев
Мать: Дарья Митрофанова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева