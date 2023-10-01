Федоров Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Виктор Павлович

Федоров Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Волженина Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Волженина Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Волженина Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Евгений Викторович

Мать ребёнка: Волженина Лидия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Лидия Егоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.