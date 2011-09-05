Боровкова Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1943
Дата смерти05.09.2011
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1943
Отец: Грибов Василий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.08.1965
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.06.1966
Дочь: Боровкова Лилия Леонидовна
Отец ребёнка: Боровков Леонид Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1968
Сын: Боровков Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Боровков Леонид Павлович
Смерть
05.09.2011
Инсульт на картофельном поле Увезли в больницу в Александров, где скончалась