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Боровкова Лидия Васильевна

Место рождения

Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.12.1943

Дата смерти

05.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1943

Отец: Грибов Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
12.08.1965

Муж: Боровков Леонид Павлович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.06.1966

Дочь: Боровкова Лилия Леонидовна

Отец ребёнка: Боровков Леонид Павлович

Рождение ребёнка
12.08.1968

Сын: Боровков Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Боровков Леонид Павлович

Смерть
05.09.2011
Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Инсульт на картофельном поле Увезли в больницу в Александров, где скончалась

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