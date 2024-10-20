Мартынов Стефан Петров 19.04.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынов Стефан Петров

Место рождения

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.04.1840 ст.

Дата смерти

15.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1840 ст.

Отец: Мартынов Пётр Аникиев

Мать: Мартынова (Русанова) Параскева Козмина

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Фонд № 16. Оп.2. Д. 101, запись 21
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Мартынова (Сенцова) Пелагия Иванова

Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Жена: Мартынова (Сенцова) Пелагия Иванова

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Фонд № 16. Оп.2. Д. 200, запись 30 Омский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Сын: Мартынов Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Мартынова (Сенцова) Пелагия Иванова

Смерть
15.01.1893 ст.
Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №12, дело №111, стр. 84 https://yandex.ru/archive/catalog/c8c8d0f9-4f42-46f0-bfa9-4631a74ff2c3/84

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