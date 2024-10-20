Мартынов Стефан Петров
Место рождения
Дата рождения19.04.1840 ст.
Дата смерти15.01.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1840 ст.
Фонд № 16. Оп.2. Д. 101, запись 21
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мартынова (Сенцова) Пелагия Иванова
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Фонд № 16. Оп.2. Д. 200, запись 30 Омский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Сын: Мартынов Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Мартынова (Сенцова) Пелагия Иванова
Смерть
15.01.1893 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №12, дело №111, стр. 84 https://yandex.ru/archive/catalog/c8c8d0f9-4f42-46f0-bfa9-4631a74ff2c3/84