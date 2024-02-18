Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1879 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1880
Сын: Хвостиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1884
Дочь: Хвостикова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно