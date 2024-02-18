Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1879 ст.

Муж: Хвостиков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Хвостиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
28.03.1884

Дочь: Хвостикова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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