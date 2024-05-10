Филимонова (Гуцу-Нескоромных) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1965
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Гуцу Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуцу Петр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1986
Дочь: Макеева (Нескромных) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Нескоромных Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуцу Петр Петрович