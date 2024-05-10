Филимонова (Гуцу-Нескоромных) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Гуцу-Нескоромных) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1965

Отец: Филимонов Николай Григорьевич

Мать: Филимонова (Самошина) Анна (Нюра) Григорьевна

Развод
Неизвестно

Муж: Нескоромных Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нескоромных Владимир Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Гуцу Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцу Петр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1986

Дочь: Макеева (Нескромных) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Нескоромных Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
07.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуцу Петр Петрович

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