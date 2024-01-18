Корнаухова Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнаухова Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2003

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003

Отец: Корнаухов Сергей Викторович

Мать: Корнаухова Наталья Анатольевна

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