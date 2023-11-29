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Белоногов Игнатий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1818

Отец: Белоногов Андрей Еремеевич

Мать: Белоногова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоногова) Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна

Рождение ребёнка
20.11.1839

Дочь: (Белоногова) Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Белоногов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Белоногова) Афонасья Игнатьевна

Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1847

Сын: Белоногов Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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