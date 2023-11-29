Белоногов Игнатий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1818
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоногова) Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна
Рождение ребёнка
20.11.1839
Дочь: (Белоногова) Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Белоногов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Белоногова) Афонасья Игнатьевна
Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна
Рождение ребёнка
24.04.1847
Сын: Белоногов Семен Игнатьевич
Мать ребёнка: Белоногова Александра Лавровна
Смерть
Неизвестно