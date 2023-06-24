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Петров Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Петров Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Афимия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Петров Александр Семенович

Мать ребёнка: Петрова Афимия

Рождение ребёнка
1921

Сын: Петров Иван Семенович

Мать ребёнка: Петрова Афимия

Кошки-Теняково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Петрова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Петрова Афимия

Кошки-Теняково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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