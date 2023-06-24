Петров Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Петров Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Афимия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петров Александр Семенович
Мать ребёнка: Петрова Афимия
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Петрова Афимия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Петрова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Петрова Афимия
Смерть
Неизвестно