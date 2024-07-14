Пчелинцева (Суворина) Фёкла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1869
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.08.1876
Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич
Рождение ребёнка
04.04.1886
Дочь: Пчелинцева Мария Авдеевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич
Рождение ребёнка
28.01.1892
Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич
Рождение ребёнка
24.01.1896
Сын: Пчелинцев Григорий Авдеевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич
Смерть
Неизвестно