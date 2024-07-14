Пчелинцева (Суворина) Фёкла Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пчелинцева (Суворина) Фёкла Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1869

Муж: Пчелинцев Авдей Никитич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Пчелинцев Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич

Рождение ребёнка
04.04.1886

Дочь: Пчелинцева Мария Авдеевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич

Рождение ребёнка
28.01.1892

Сын: Пчелинцев Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич

Рождение ребёнка
24.01.1896

Сын: Пчелинцев Григорий Авдеевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Авдей Никитич

Смерть
Неизвестно

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