Каримова Гульсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Гульсум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Каримов Зиганий Миннимуллович

Отец ребёнка: Каримов Миннимулла Абделькаримович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Асхат Миннимуллович

Отец ребёнка: Каримов Миннимулла Абделькаримович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Райса Миннимулловна

Отец ребёнка: Каримов Миннимулла Абделькаримович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Миннимулла Абделькаримович

Смерть
Неизвестно
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