Каримова Гульсум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Каримов Зиганий Миннимуллович
Отец ребёнка: Каримов Миннимулла Абделькаримович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Асхат Миннимуллович
Отец ребёнка: Каримов Миннимулла Абделькаримович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Райса Миннимулловна
Отец ребёнка: Каримов Миннимулла Абделькаримович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно