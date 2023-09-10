Кривецкая Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривецкая Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнер (Кривецкая) Христина Ильинична

Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Александр Ильич

Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривецкий Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кривецкий Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович

Галик, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кривецкий Владимир Ильич

Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1891

Дочь: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович

Галик, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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