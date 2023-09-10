Кривецкая Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнер (Кривецкая) Христина Ильинична
Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Александр Ильич
Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1891
Дочь: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Кривецкий Илья Михайлович
Смерть
Неизвестно