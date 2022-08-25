Ивлиева Нина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1931
Дата смерти25.08.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашковская Галина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.08.2022