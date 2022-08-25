Ивлиева Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлиева Нина Матвеевна

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Место рождения

Спасские Выселки, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.03.1931

Дата смерти

25.08.2022

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Спасские Выселки, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Василий Фёдорович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашковская Галина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.08.2022
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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