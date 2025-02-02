Луканин Василий 01.04.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканин Василий

Автор
ИС
Смирнова И.

мужской, родился 01.04.1953

Супруги
Луканина Татьяна Павловна03.02.1954 г.р.
Дети
Луканин Андрей Васильевич13.01.1980 г.р.
Луканин Сергей Васильевич13.01.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
02.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луканина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1980

Сын: Луканин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Луканина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1980

Сын: Луканин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Луканина Татьяна Павловна

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