Луканин Василий
мужской, родился 01.04.1953
Супруги
Луканина Татьяна Павловна03.02.1954 г.р.
Дети
Луканин Андрей Васильевич13.01.1980 г.р.
Луканин Сергей Васильевич13.01.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луканина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
13.01.1980
Сын: Луканин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Луканина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
13.01.1980
Сын: Луканин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Луканина Татьяна Павловна