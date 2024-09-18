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Марфа Ивановна

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Около 1666 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Иван Титович

Мать: Елена Харитоновна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Иван Титович, 53 года, и жена его Елена Харитоновна, 49 лет. У них дети Дмитрий, 23 года, Григорий, 13 лет, Дмитрий, 6 лет, Акулина, 11 лет, Акулина, 8 лет,... Показать все
Смерть
После 1719

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