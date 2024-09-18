Иванов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Трофим

Место рождения

Украина

Дата рождения

01.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хомутова) Александра

Рождение ребёнка
?.06.1946

Сын: Иванов Борис

Мать ребёнка: (Хомутова) Александра

Рождение ребёнка
1948

Сын: Иванов Евгений

Мать ребёнка: (Хомутова) Александра

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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