Иванов Трофим
Место рожденияУкраина
Дата рождения01.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Хомутова) Александра
Рождение ребёнка
?.06.1946
Сын: Иванов Борис
Мать ребёнка: (Хомутова) Александра
Рождение ребёнка
1948
Сын: Иванов Евгений
Мать ребёнка: (Хомутова) Александра
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно