Создашова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1930
Дата смерти12.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.2018