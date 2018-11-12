Создашова (Трифонова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоздашова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Создашова (Трифонова) Зинаида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1930

Дата смерти

12.11.2018

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1930

Отец: Трифонов Иван Васильевич

Мать: Трифонова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Архипов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close