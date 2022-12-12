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Струнин Виктор Иванович

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Место рождения

Теньга, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

07.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947

Отец: Струнин Иван Кузьмич

Мать: Струнина Анастасия

Теньга, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.01.1971

Дочь: Струнина Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Струнина Галина Савельевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Струнина Галина Савельевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струнина Галина Савельевна

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