Струнин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения07.07.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947
Отец: Струнин Иван Кузьмич
Мать: Струнина Анастасия
Рождение ребёнка
27.01.1971
Дочь: Струнина Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Струнина Галина Савельевна
Рождение ребёнка
07.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Струнина Галина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно