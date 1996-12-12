Ермилина (Полухина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1946
Дата смерти12.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1946
Рождение ребёнка
21.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермилин Александр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1996
Причина смерти: Постмиокардитический кардиосклероз с нарушением ритма