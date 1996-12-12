Ермилина (Полухина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилина (Полухина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Михайловка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.08.1946

Дата смерти

12.12.1996

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1946

Отец: Полухин Василий Васильевич

Мать: Полухина Анастасия Николаевна

Михайловка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилин Александр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилин Александр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
12.12.1996
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Постмиокардитический кардиосклероз с нарушением ритма
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