Шемигонов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1949
Дата смерти04.02.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1976
Сын: Шемигонов Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Шемигонова (Асташкина) Лариса Алиевна
Рождение ребёнка
21.04.1980
Дочь: Шемигонова Эвелина Юрьевна
Мать ребёнка: Шемигонова (Асташкина) Лариса Алиевна
Смерть
04.02.2014
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край