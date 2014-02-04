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Шемигонов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

26.10.1949

Дата смерти

04.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1949

Отец: Шемигонов Алексей Леня Карнеевич

Мать: Шемигонова Ирина Андреевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигонова (Асташкина) Лариса Алиевна

Рождение ребёнка
18.11.1976

Сын: Шемигонов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Шемигонова (Асташкина) Лариса Алиевна

Рождение ребёнка
21.04.1980

Дочь: Шемигонова Эвелина Юрьевна

Мать ребёнка: Шемигонова (Асташкина) Лариса Алиевна

Смерть
04.02.2014
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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