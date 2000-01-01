Мудренко Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Иван (большой) Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно