Жданова (Смирнова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1914 ст.
Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Жданов Иван Сергеевич
Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно