Жданова (Смирнова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Смирнова) Анна Иванова

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Место рождения

Кривцово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривцово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.02.1914 ст.

Муж: Жданов Иван Сергеевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жданов Николай Иванович

Отец ребёнка: Жданов Иван Сергеевич

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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