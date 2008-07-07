(Консулова) Наталия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Консулова) Наталия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1948

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1948

Отец: Консулов Анатолий Дмитриевич

Мать: Консулова Муза Борисовна

Рождение ребёнка
26.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Львов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.2008
Львов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Львов
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