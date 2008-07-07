(Консулова) Наталия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1948
Дата смерти07.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1948
Рождение ребёнка
26.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Львов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.2008
Львов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Львов