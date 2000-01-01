Сальников Николай Васильев
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
24.01.1894
Жена: Сальникова Вера Устинова
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Аверикова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сальникова Вера Устинова
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
Неизвестно