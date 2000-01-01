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Сальников Николай Васильев

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Сальников Василий Митрофанов

Мать: Сальникова Евдокия Федотова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
24.01.1894

Жена: Сальникова Вера Устинова

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Аверикова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сальникова Вера Устинова

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
Неизвестно
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