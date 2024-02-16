Новикова (Макеева) Лариса Николаевна
Место рожденияп. Шаврино Демьяновский район Кустанайская область
Дата рождения03.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1963
п. Шаврино Демьяновский район Кустанайская область
Рождение ребёнка
11.07.1987
Дочь: Брыкина Рената Станиславовна
Отец ребёнка: Новиков Станислав Александрович
Рождение ребёнка
17.05.1989
Сын: Новиков Александр Станиславович
Отец ребёнка: Новиков Станислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно