Новикова (Макеева) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Макеева) Лариса Николаевна

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Место рождения

п. Шаврино Демьяновский район Кустанайская область

Дата рождения

03.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1963

Отец: Макеев Николай Алексеевич

Мать: Макеева Александра Тимофеевна

п. Шаврино Демьяновский район Кустанайская область
Рождение ребёнка
11.07.1987

Дочь: Брыкина Рената Станиславовна

Отец ребёнка: Новиков Станислав Александрович

Рождение ребёнка
17.05.1989

Сын: Новиков Александр Станиславович

Отец ребёнка: Новиков Станислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Станислав Александрович

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