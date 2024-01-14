Алексей
Место рожденияВахромеево, Кашинский район, Тверская область
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти04.09.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Яким
Мать: Васса (Василиса)
Бракосочетание
Около 1810
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Квасков Афанасий
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Андрей Младший
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1818
Смерть
04.09.1855
Причина смерти: Простуда