Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

04.09.1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Яким

Мать: Васса (Василиса)

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Около 1810

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Квасков Афанасий

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Андрей Младший

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Иван

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мартын

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нил

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Родион

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
04.09.1855
Причина смерти: Простуда

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