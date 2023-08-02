Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Беляков Аврам Евдокимович
Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Беляков Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Беляков Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Беляков Прохор Евдокимович
Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич
Смерть
Неизвестно