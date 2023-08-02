Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Евдоким Андреевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Беляков Аврам Евдокимович

Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Беляков Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Беляков Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Беляков Прохор Евдокимович

Отец ребёнка: Беляков Евдоким Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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