Ляпина (Сучкова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Сучкова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1921

Дата смерти

27.05.1995

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1921

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1954

Дочь: Наяшкова Лариса Евгеньевна

Отец ребёнка: Ляпин Евгений Тимофеевич

Смерть
27.05.1995
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