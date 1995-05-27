Ляпина (Сучкова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1921
Дата смерти27.05.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1921
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1954
Дочь: Наяшкова Лариса Евгеньевна
Отец ребёнка: Ляпин Евгений Тимофеевич
Смерть
27.05.1995