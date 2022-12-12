Железцына Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Железцына Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Железцын Родион Филиппович
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Железцына Мария Филипповна
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Железцын Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Железцын Макей Филиппович
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дунова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Железцын Николай Филиппович
Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно