Железцына Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железцына Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Железцын Иван Филиппович

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Железцына Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Железцын Родион Филиппович

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Железцына Мария Филипповна

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Железцын Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Железцын Макей Филиппович

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дунова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Железцын Николай Филиппович

Отец ребёнка: Железцын Филипп Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железцын Филипп Евдокимович

Смерть
Неизвестно
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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