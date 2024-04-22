Гунченко (Ивлева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунченко (Ивлева) Валентина Васильевна

Место рождения

Казинка, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ивлев Василий Петрович

Мать: Ивлева Харитина Афанасьевна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
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