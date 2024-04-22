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Гунченко (Ивлева) Валентина Васильевна
Гунченко (Ивлева) Валентина Васильевна
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Древо
Место рождения
Казинка
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Ивлев Василий Петрович
1912 г.р.
Мать
Ивлева (Воропаева) Харитина Афанасьевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Ивлев Василий Петрович
Мать:
Ивлева Харитина Афанасьевна
Казинка
, Валуйский, Белгородская область
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