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Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Буер Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчкевич Иван Антонович

Рождение ребёнка
25.04.1937

Сын: Волчкевич Иван Иванович

Отец ребёнка: Волчкевич Иван Антонович

Рождение ребёнка
26.08.1948

Дочь: Суркова Мигун Шалесная Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

Рождение ребёнка
17.06.1951

Дочь: Финота Шалесная Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

Бракосочетание
10.11.1956

Муж: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

Шалесный Константин и Буер Елизавета обвенчались в церкви, однако свидетельство о браке они получили только 21.03.1965г, где указано, что они вступили в брак 10.11.1956г. Хотя, они реально обвенчались... Показать все
Смерть
Неизвестно

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