Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Буер Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1937
Отец ребёнка: Волчкевич Иван Антонович
Рождение ребёнка
26.08.1948
Дочь: Суркова Мигун Шалесная Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович
Рождение ребёнка
17.06.1951
Дочь: Финота Шалесная Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович
Бракосочетание
10.11.1956
Шалесный Константин и Буер Елизавета обвенчались в церкви, однако свидетельство о браке они получили только 21.03.1965г, где указано, что они вступили в брак 10.11.1956г. Хотя, они реально обвенчались... Показать все
Смерть
Неизвестно