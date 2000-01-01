Остроумов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Остроумов Иван Александрович
Мать ребёнка: Остроумова Таисия Дмитриевна
Семёнов, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Остроумов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Остроумова Таисия Дмитриевна
Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Бракосочетание
16.01.1898
г. Семенов Нижегородская обл.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Нижегородская губ. г. Семенов
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно