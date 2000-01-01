Остроумов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Остроумов Иван Александрович

Мать ребёнка: Остроумова Таисия Дмитриевна

Семёнов, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Остроумов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Остроумова Таисия Дмитриевна

Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Бракосочетание
16.01.1898

Жена: Остроумова Таисия Дмитриевна

г. Семенов Нижегородская обл.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Нижегородская губ. г. Семенов
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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