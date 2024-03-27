Мямдюдя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мямдюдя

Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Юсуп

Рождение ребёнка
25.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Юсуп

Смерть
1981

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