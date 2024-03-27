Мямдюдя
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснетдинов Юсуп
Рождение ребёнка
25.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснетдинов Юсуп
Смерть
1981